23 ноября, 12:35
Военная операция на Украине

ФСБ задержала мужчину, который планировал воевать против РФ на стороне Украины

ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС, архив
© ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС, архив

Возбуждено уголовное дело

БРЯНСК, 23 ноября. /ТАСС/. ФСБ России по Брянской области пресекла деятельность гражданина РФ, который планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против вооруженных сил РФ. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

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"УФСБ России по Брянской области выявлена и пресечена деятельность гражданина Российской Федерации, намеревавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина планировал вступить в одну из запрещенных в России террористических организаций. При попытке выехать, на российско-украинской границе, его задержали.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). Мужчина находится под стражей. 

Теги:
УкраинаРоссияБрянская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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