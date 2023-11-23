Иконописца Холопова ранили ножом в электричке

Полиция задержала подозреваемого

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который ранил ножом иконописца в электричке, ехавшей из Москвы в Сергиев Посад. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В кратчайшие сроки сотрудниками ЛОП (линейный отдел полиции - прим. ТАСС) на железнодорожной станции Сергиев Посад задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью пассажиру электропоезда, следовавшего из Москвы", - сказала она.

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что ранение получил 56-летний байкер и иконописец Аркадий Холопов, инцидент произошел в ночь на 18 ноября.

По словам Волк, в полицию обратилась жена иконописца. Она сообщила, что около часа ночи в электропоезде злоумышленник дважды ударил ножом ее мужа. Потерпевший с проникающими ранениями грудной клетки и брюшной полости был доставлен в Центральную клиническую больницу Сергиева Посада. "Следователем ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская в отношении 59-летнего жителя Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - прим. ТАСС). Фигурант заключен под стражу", - добавила представитель ведомства.

Напавший на иконописца мужчина в момент инцидента был пьян, добавили в правоохранительных органах. Сам же задержанный на видео, предоставленном ТАСС в пресс-центре МВД России, сообщил, что резал ножом грейпфрут, когда все произошло. Он также добавил, что вышел в Сергиевом Посаде, где и был задержан.

Аркадий Холопов - член движения байкеров "Ночные волки", иконописец. Возглавлял иконописную мастерскую Троице-Сергиевой лавры, а после открыл свою школу иконописи.