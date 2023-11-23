23 ноября, 12:48,
обновлено 23 ноября, 13:12

В Москве в мусоропроводе жилого дома обнаружили гранаты времен войны

В целях безопасности эвакуированы около 60 человек

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Около 60 человек эвакуированы из многоэтажного дома на севере Москвы из-за двух гранат времен Великой Отечественной войны, обнаруженных при разгрузке мусоропровода. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В многоэтажном жилом доме по адресу: Старопетровский проезд, 10б, при разгрузке мусоропровода обнаружены две гранаты, предположительно времен Великой Отечественной войны. В целях безопасности эвакуированы из дома порядка 60 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, территория оцеплена, эвакуация людей продолжается. "Представляет ли находка опасность, устанавливается", - добавил представитель правоохранительных органов. Кроме того, он добавил, что эвакуированные люди размещены в школе. Также рядом с домом, где обнаружена находка, стоят два автобуса, где могут согреться жильцы. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация