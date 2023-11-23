В Москве в мусоропроводе жилого дома обнаружили гранаты времен войны

В целях безопасности эвакуированы около 60 человек

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Около 60 человек эвакуированы из многоэтажного дома на севере Москвы из-за двух гранат времен Великой Отечественной войны, обнаруженных при разгрузке мусоропровода. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В многоэтажном жилом доме по адресу: Старопетровский проезд, 10б, при разгрузке мусоропровода обнаружены две гранаты, предположительно времен Великой Отечественной войны. В целях безопасности эвакуированы из дома порядка 60 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, территория оцеплена, эвакуация людей продолжается. "Представляет ли находка опасность, устанавливается", - добавил представитель правоохранительных органов. Кроме того, он добавил, что эвакуированные люди размещены в школе. Также рядом с домом, где обнаружена находка, стоят два автобуса, где могут согреться жильцы.