В Дагестане задержали директора Дербентского кадетского корпуса

Подозреваемый сам явился в следственные органы, дал признательные показания и возместил причиненный ущерб

МАХАЧКАЛА, 23 ноября. /ТАСС/. Силовики задержали директора Дербентского кадетского корпуса (школа-интернат). Его подозревают в служебном подлоге, мошенничестве, сообщили в следственном управлении СК РФ по Республике Дагестан.

"Дербентским межрайонным следственным отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Республике Дагестан по материалам, поступившим из УФСБ России по республике, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 (служебный подлог), ч. 3 ст. 159 (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) УК РФ, задержан директор образовательного учреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый сам явился в следственные органы, дал признательные показания и возместил причиненный ущерб.

"В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы", - добавили в пресс-службе управления СК по Дагестану.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении директора Дербентского кадетского корпуса.