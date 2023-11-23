23 ноября, 12:56

В Таре ввели режим повышенной готовности из-за ограничения водоснабжения

Тарская межрайонная прокуратура организовала проверку

ОМСК, 23 ноября. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен в Таре, втором по размеру городе Омской области, где утром произошло аварийное приостановление водоснабжения, сообщила старший помощник прокурора региона Татьяна Булихова.

"Сегодня в утреннее время в г. Тара произошло аварийное приостановление подачи воды через централизованную систему водоснабжения по причине образования внутриводовой шуги (мелкого рыхлого льда, появляющегося перед ледоставом, забивающего сифоновые оголовки водозабора). <…> На территории города введен режим повышенной готовности, аварийные службы переведены на усиленный режим работы", - сказала Булихова.

Тарская межрайонная прокуратура организовала проверку. В Telegram-канале администрации Тарского района уточняется, что с 08:40 (05:40 мск) 23 ноября в городе, где проживает почти 27 тыс. человек, введено ограничение подачи воды из-за низкого уровня воды в Иртыше и резкого снижения температуры. Водоснабжение осуществляется по графику. 

Теги:
РоссияОмская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация