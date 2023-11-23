В Таре ввели режим повышенной готовности из-за ограничения водоснабжения

Тарская межрайонная прокуратура организовала проверку

ОМСК, 23 ноября. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен в Таре, втором по размеру городе Омской области, где утром произошло аварийное приостановление водоснабжения, сообщила старший помощник прокурора региона Татьяна Булихова.

"Сегодня в утреннее время в г. Тара произошло аварийное приостановление подачи воды через централизованную систему водоснабжения по причине образования внутриводовой шуги (мелкого рыхлого льда, появляющегося перед ледоставом, забивающего сифоновые оголовки водозабора). <…> На территории города введен режим повышенной готовности, аварийные службы переведены на усиленный режим работы", - сказала Булихова.

Тарская межрайонная прокуратура организовала проверку. В Telegram-канале администрации Тарского района уточняется, что с 08:40 (05:40 мск) 23 ноября в городе, где проживает почти 27 тыс. человек, введено ограничение подачи воды из-за низкого уровня воды в Иртыше и резкого снижения температуры. Водоснабжение осуществляется по графику.