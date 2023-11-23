На МКАД за сутки произошло почти 60 мелких аварий

Основными причинами ДТП стали несоблюдение дистанции, превышение скорости, непропуск при перестроении и погодные условия

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Около 60 мелких дорожно-транспортных происшествий зафиксировали на МКАД за сутки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Со вчерашнего дня на МКАД произошло 59 мелких аварий. Несоблюдение дистанции, превышение скорости, непропуск при перестроении и погодные условия - основные причины этих ДТП. Это также влияет на скорость движения в городе", - значится в публикации.

Также водителей просят проверять состояние шин и не выезжать на дорогу на летней резине, учитывать тормозной путь и заранее плавно снижать скорость, не совершать резких маневров и включать поворотник при перестроении, соблюдать скоростной режим и дистанцию и быть внимательными за рулем: следить за движением, не использовать телефон во время езды.

"Дежурная смена ситуационного центра ЦОДД 24/7 следит за движением в городе и оперативно вызывают дорожные и экстренные службы. Экипажи дорожного патруля ЦОДД и служба помощи круглосуточно помогают водителям при поломке, аварии и буксировке: за прошлые сутки на МКАД они оказали помощь 20 водителям", - заключили в департаменте.