23 ноября, 13:20,
обновлено 23 ноября, 13:27

Открытое горение в ресторане в центре Москвы ликвидировали

© МЧС России

Информации по пострадавшим не поступало

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в ресторане на Новом Арбате в центре Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"По прибытии пожарных происходило загорание в вытяжке ресторана в 22-этажном административном здании. Открытое горение ликвидировано. Информации по пострадавшим не поступало", - сказали в пресс-службе.

В экстренных службах ТАСС добавили, что площадь пожара составила 10 кв. м. Информация о пожаре в ресторане на Новом Арбате поступила в 15:51. Люди были оперативно эвакуированы.

Согласно данным из открытых источников, пожар произошел в ресторане Steak it easy. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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