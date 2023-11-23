Открытое горение в ресторане в центре Москвы ликвидировали

Информации по пострадавшим не поступало

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в ресторане на Новом Арбате в центре Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"По прибытии пожарных происходило загорание в вытяжке ресторана в 22-этажном административном здании. Открытое горение ликвидировано. Информации по пострадавшим не поступало", - сказали в пресс-службе.

В экстренных службах ТАСС добавили, что площадь пожара составила 10 кв. м. Информация о пожаре в ресторане на Новом Арбате поступила в 15:51. Люди были оперативно эвакуированы.

Согласно данным из открытых источников, пожар произошел в ресторане Steak it easy.