Президент Литвы призвал жестко наказать за кражу русских книг из университета Вильнюса

Из читальни Вильнюсского университета с 11 мая по 17 мая похитили прижизненные издания произведений Гоголя, Лермонтова, Пушкина

ВИЛЬНЮС, 23 ноября. /ТАСС/. Лица, похитившие из библиотеки Вильнюсского университета раритетные издания на русском языке, должны быть найдены и наказаны. Об этом заявил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа.

"Надеюсь, что виновные будут установлены и понесут заслуженное наказание. За это нужно наказывать максимально строго", - сказал он.

Согласно данным СМИ, из читальни редких книг Вильнюсского университета в период с 11 мая по 17 мая были похищены прижизненные издания произведений Гоголя, Лермонтова, Пушкина. По оценке правоохранительных органов, стоимость книг может составлять €440 тыс. Следствие считает, что раритетные издания были переправлены в Россию и проданы с поспешно организованных аукционов.