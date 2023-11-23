23 ноября, 13:39

Президент Литвы призвал жестко наказать за кражу русских книг из университета Вильнюса

Из читальни Вильнюсского университета с 11 мая по 17 мая похитили прижизненные издания произведений Гоголя, Лермонтова, Пушкина

ВИЛЬНЮС, 23 ноября. /ТАСС/. Лица, похитившие из библиотеки Вильнюсского университета раритетные издания на русском языке, должны быть найдены и наказаны. Об этом заявил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа.

"Надеюсь, что виновные будут установлены и понесут заслуженное наказание. За это нужно наказывать максимально строго", - сказал он.

Согласно данным СМИ, из читальни редких книг Вильнюсского университета в период с 11 мая по 17 мая были похищены прижизненные издания произведений Гоголя, Лермонтова, Пушкина. По оценке правоохранительных органов, стоимость книг может составлять €440 тыс. Следствие считает, что раритетные издания были переправлены в Россию и проданы с поспешно организованных аукционов. 

Теги:
ЛитваНауседа, Гитанас
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