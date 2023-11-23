В Кентукки сошел с рельсов поезд с серой

В штате объявили режим ЧП

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Поезд американской компании CSX Transportation сошел с рельсов в среду в штате Кентукки. Как говорится в заявлении компании на сайте, в двух сошедших с рельсов вагонах перевозилась расплавленная сера.

"Сегодня (в среду - прим. ТАСС) примерно в 14:23 (22:23 мск - прим. ТАСС) поезд [компании] CSX сошел с рельсов к северу от города Ливингстон штата Кентукки. По предварительным данным, по меньшей мере 16 вагонов сошли с рельсов, в том числе два вагона с расплавленной серой, они были повреждены, часть содержимого вытекла и загорелась", - сообщается в заявлении компании.

Для наблюдения за состоянием воздуха после была развернута специализированная техника. Компания поддерживает тесный контакт со спасателями и властями округа Роккасл.

Губернатор штата Кентукки Энди Бешир объявил о введении чрезвычайного положения.