23 ноября, 14:11

Прокуратура просит устранить нарушения при рекультивации карьера в Ленобласти

Нарушения повлекли утрату полезных ископаемых

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура внесла представление в отношении недропользователя за нарушения при рекультивации месторождения "Воронцовское-2" в Выборгском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Установлено, что недропользователем нарушены требования лицензии на пользование недрами, а также допущено загрязнение недр отходами III и IV классов опасности, чем нанесен вред, повлекший утрату полезных ископаемых. В целях устранения выявленных нарушений и восстановления прав граждан на благоприятную окружающую среду природоохранным прокурором в адрес генерального директора ООО "Воронцовское" внесено представление, инициирован вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ (нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами)", - говорится в сообщении.

Ранее на карьере шла добыча песка. Уточняется, что при выездной проверке для отбора проб завозимых грунтов, используемых для рекультивации объекта, привлечена экспертная организация ЛОГКУ "Леноблэкомилиция". Проверка продолжается, отметили в прокуратуре. 

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