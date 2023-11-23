Главу капстроительства Кургана задержали по обвинению в злоупотреблении полномочиями

Ущерб составил более 60 млн рублей

ТАСС, 23 ноября. Директор Управления капитального строительства Кургана Игорь Минин и гендиректор строительной организации задержаны по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и мошенничестве в особо крупном размере при строительстве школы. Общий ущерб от их действий составил более 60 млн рублей, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"По обвинению в совершении должностных преступлений задержаны директор МКУ <...> Кургана "Управление капитального строительства" и гендиректор строительной организации. <…> Директору управления капитального строительства предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Гендиректору строительной организации предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении и уточняется, что в отношении гендиректора строительной организации избрана мера пресечения, вопрос об избрании меры пресечения в отношении Минина решается.

Отмечается, что дела возбуждены по материалам УФСБ России по области по финансированию строительства общеобразовательной школы в 12-м микрорайоне Кургана в 2021 году. По данным правоохранителей, управление и фирма заключили муниципальный контракт на сумму более 1 млрд рублей, и директор учреждения без надлежащей проверки достоверности подписал подготовленные гендиректором стройфирмы акты с заведомо ложными сведениями о выполненных работах и поставленном на объект оборудовании. В результате из средств бюджета была незаконно перечислена оплата фактически невыполненных работ и непоставленного оборудования на общую сумму более 6 млн рублей. "Кроме того, в результате мошеннических действий предпринимателя были похищены бюджетные средства, полученные им в качестве аванса в сумме 54,7 млн рублей, которыми коммерсант распорядился по своему усмотрению, использовав их в целях, не связанных со строительством школы", - рассказали в следственном управлении.

Ущерб, причиненный государству в размере более 60 млн рублей, возмещен в полном объеме, денежные средства возвращены заказчику, рассказали также в ведомстве.