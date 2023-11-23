23 ноября, 14:31

В Энгельсе привлекут к ответственности родителей, чьи дети жарили хлеб на Вечном огне

Административные материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних

САРАТОВ, 23 ноября. /ТАСС/. Полицейские установили личности подростков, совершивших противоправные действия у Вечного огня на набережной в Энгельсе Саратовской области. Их родителей привлекут к административной ответственности, сообщили в ГУ МВД по региону.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором запечатлено, как один из подростков поджаривает на ветке хлеб в Вечном огне мемориала "Героям фронта и тыла 1941-1945".

"Сотрудники полиции провели с подростками профилактическую беседу, родители юношей будут привлечены к административной ответственности ст. 5.35 КоАП РФ. Административные материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних", - говорится в сообщении. Статья подразумевает неисполнение родителями обязанностей по воспитанию.

Полицейские установили, что автор видео и находящийся в кадре - подростки 2009 года рождения. На профилактических учетах они не состоят, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадали. Семьи школьников являются благополучными.

Ранее проверку по факту видео организовали следователи отдела по Энгельсу регионального управления СК. 

Теги:
РоссияСаратовская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация