В Энгельсе привлекут к ответственности родителей, чьи дети жарили хлеб на Вечном огне

Административные материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних

САРАТОВ, 23 ноября. /ТАСС/. Полицейские установили личности подростков, совершивших противоправные действия у Вечного огня на набережной в Энгельсе Саратовской области. Их родителей привлекут к административной ответственности, сообщили в ГУ МВД по региону.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором запечатлено, как один из подростков поджаривает на ветке хлеб в Вечном огне мемориала "Героям фронта и тыла 1941-1945".

"Сотрудники полиции провели с подростками профилактическую беседу, родители юношей будут привлечены к административной ответственности ст. 5.35 КоАП РФ. Административные материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних", - говорится в сообщении. Статья подразумевает неисполнение родителями обязанностей по воспитанию.

Полицейские установили, что автор видео и находящийся в кадре - подростки 2009 года рождения. На профилактических учетах они не состоят, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадали. Семьи школьников являются благополучными.

Ранее проверку по факту видео организовали следователи отдела по Энгельсу регионального управления СК.