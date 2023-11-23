23 ноября, 14:50

В Воронеже осудили председателя ТСЖ условно по делу о падении глыбы льда на ребенка

Суд также удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в пользу потерпевшей компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей

ВОРОНЕЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Суд в Воронеже вынес приговор по делу о падении глыбы льда с крыши многоквартирного дома на женщину и трехлетнюю девочку, что привело к перелому затылочной кости у ребенка. Суд признал виновной председателя правления товарищества собственников жилья (ТСЖ) дома №1 на улице Комиссаржевской и назначил условный срок, сообщила пресс-служба прокуратуры по Воронежской области.

"Суд назначил виновной наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, удовлетворены исковые требования прокуратуры района о взыскании в пользу потерпевшей компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба следственного управления СК РФ по Воронежской области сообщала, что в феврале 2022 года на улице Комиссаржевской в Воронеже на 32-летнюю женщину и ее трехлетнюю дочь с крыши дома упала глыба снега, у девочки диагностировали перелом затылочной кости, что квалифицировали как тяжкий вред здоровью, у ее матери выявили ушибы и ссадины рук и ног, было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Как уточняется в сообщении прокуратуры, суд признал виновной по уголовному делу председателя правления ТСЖ "Красное" Инессу Поплавскую, она не выполнила возложенные на не обязанности по управлению многоквартирным домом №1 по ул. Комиссаржевской, самоустранилась от руководства товариществом и не организовала работу подчиненных сотрудников по устранению наледи с крыши. 

Теги:
РоссияВоронежская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация