В Воронеже осудили председателя ТСЖ условно по делу о падении глыбы льда на ребенка

Суд также удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в пользу потерпевшей компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей

ВОРОНЕЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Суд в Воронеже вынес приговор по делу о падении глыбы льда с крыши многоквартирного дома на женщину и трехлетнюю девочку, что привело к перелому затылочной кости у ребенка. Суд признал виновной председателя правления товарищества собственников жилья (ТСЖ) дома №1 на улице Комиссаржевской и назначил условный срок, сообщила пресс-служба прокуратуры по Воронежской области.

"Суд назначил виновной наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, удовлетворены исковые требования прокуратуры района о взыскании в пользу потерпевшей компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба следственного управления СК РФ по Воронежской области сообщала, что в феврале 2022 года на улице Комиссаржевской в Воронеже на 32-летнюю женщину и ее трехлетнюю дочь с крыши дома упала глыба снега, у девочки диагностировали перелом затылочной кости, что квалифицировали как тяжкий вред здоровью, у ее матери выявили ушибы и ссадины рук и ног, было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Как уточняется в сообщении прокуратуры, суд признал виновной по уголовному делу председателя правления ТСЖ "Красное" Инессу Поплавскую, она не выполнила возложенные на не обязанности по управлению многоквартирным домом №1 по ул. Комиссаржевской, самоустранилась от руководства товариществом и не организовала работу подчиненных сотрудников по устранению наледи с крыши.