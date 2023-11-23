23 ноября, 14:57

В Крыму члена нацбатальона приговорили к 5,5 года колонии строгого режима

По версии следствия, мужчина был в составе незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана" и занимался охраной его объектов

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Раздольненский районный суд Республики Крым приговорил гражданина Украины к пяти годам шести месяцам колонии строгого режима за участие в незаконном вооруженном формировании "Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана" (признан террористическим и запрещен в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Подсудимый, находясь в январе 2019 года на территории Украины, действуя умышленно по мотивам политической вражды по отношению к Российской Федерации и факту вхождения в ее состав Республики Крым и города федерального значения Севастополя, добровольно прибыл в расположенный вблизи населенного пункта Чонгар Генического района Херсонской области Украины лагерь незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана", где принимал активное участие в его деятельности. <...> Подсудимому назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, мужчина в составе вооруженного формирования занимался охраной его объектов. Подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением, признал вину и раскаялся. 

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