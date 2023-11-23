На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

Его эпицентр находился в 30 км к юго-востоку от города Малатья с населением около 441 тыс. человек

СТАМБУЛ, 23 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в провинции Малатья на востоке Турции, сообщил департамент по ЧП республики. Данных о последствиях подземного толчка пока не поступало.

Землетрясение зарегистрировано в 17:46 по местному времени (совпадает с мск). Очаг находился на глубине 7 км. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр уточняет, что эпицентр подземных толчков находился в 30 км к юго-востоку от города Малатья с населением около 441 тыс. человек.

Землетрясение ощущалось во многих районах восточной части Турции, сообщает телеканал TRT Haber.

Спустя три минуты после первого толчка там же был зарегистрирован второй магнитудой 4,7, говорится в сообщении департамента по ЧС.

Губернатор Малатьи Эрсин Яыджи сообщил, что данных о пострадавших к властям не поступало. "Мы не располагаем данными о негативных последствиях землетрясения", - сказал он в эфире телеканала TRT Haber, призвав местных жителей не возвращаться в дома, которые пострадали в результате разрушительных февральских землетрясений в регионе.

Глава МВД Турции Али Ерликая в свою очередь сообщил, что власти на месте проводят работы по оценке последствий землетрясений.