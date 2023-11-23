Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей за размещение ложной информации об СВО

Согласно материалам дела, в адрес компании направили уведомление о необходимости удаления видеороликов на портале YouTube, которые содержат информацию, направленную на дискредитацию Вооруженных сил России

МОСКВА, 23 ноября /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал на 4 млн рублей компанию Google за неудаление недостоверных сведений о спецоперации на Украине, а также запрещенной в РФ информации, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать компанию Google виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей", - огласил решение судья.

Согласно материалам дела, в адрес компании было направлено уведомление о необходимости удаления видеороликов на портале YouTube, которые содержат информацию, направленную на дискредитации Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее этот же суд неоднократно штрафовал Google за административные правонарушения за ролики в YouTube с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, руфинга и дискредитацию ВС РФ.