23 ноября, 15:24
Военная операция на Украине

Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей за размещение ложной информации об СВО

Согласно материалам дела, в адрес компании направили уведомление о необходимости удаления видеороликов на портале YouTube, которые содержат информацию, направленную на дискредитацию Вооруженных сил России

МОСКВА, 23 ноября /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал на 4 млн рублей компанию Google за неудаление недостоверных сведений о спецоперации на Украине, а также запрещенной в РФ информации, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Признать компанию Google виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей", - огласил решение судья.

Согласно материалам дела, в адрес компании было направлено уведомление о необходимости удаления видеороликов на портале YouTube, которые содержат информацию, направленную на дискредитации Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее этот же суд неоднократно штрафовал Google за административные правонарушения за ролики в YouTube с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, руфинга и дискредитацию ВС РФ. 

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УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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