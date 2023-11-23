В Норильске два подростка потушили пламя Вечного огня

Полиция устанавливает личности подростков

КРАСНОЯРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Двое подростков потушили пламя Вечного огня на площади Памяти Героев в Норильске. Полиция ведет их поиск, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"23 ноября в дежурную часть ОМВД России по г. Норильску поступило заявление от директора муниципального учреждения о том, что на площади Памяти Героев несовершеннолетние потушили пламя Вечного огня. Полицейскими были просмотрены камеры видеонаблюдения, на которых запечатлено, как двое подростков, находясь на мемориальном комплексе, тушат пламя Вечного огня и убегают с места происшествия", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает личности подростков, а также очевидцев произошедшего. "Выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям несовершеннолетних и принято решение в соответствии с законодательством", - пояснили в региональном главке МВД.