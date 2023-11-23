23 ноября, 15:48

В Омской области опровергли факт высадки подростка из маршрутки в 8 км от поселения

Прокуратура установила истину благодаря установленной в салоне транспорта камере

ОМСК, 23 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Омской области после проведенной проверки опровергла информацию о высадке подростка в 8 км от населенного пункта за отказ уступить место пожилой женщине. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора региона Татьяна Булихова.

"Прокуратура Таврического района Омской области в ходе проверки установила, что подросток сообщил своим родственникам и правоохранительным органам ложную информацию о происшествии в маршрутном автобусе. В действительности он самостоятельно покинул транспортное средство", - сказала Булихова. Мотивы его поступка устанавливаются.

По ее словам, установить истину удалось благодаря установленной в салоне камере. Ранее прокуратура сообщила, что проводит проверку по информации о насильственной высадке вечером 22 ноября 16-летнего подростка в 8 км от поселка Таврическое. Его якобы вытолкал из маршрутки один из пассажиров за отказ уступить место пожилой женщине. После этого родственники мальчика обратились в правоохранительные органы.

Результаты проверки направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Таврического района Омской области для проведения профилактической беседы с подростком. 

Теги:
РоссияОмская область
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