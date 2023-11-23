Суд арестовал двух мужчин, заставивших детей встать на колени на севере Москвы

Поводом послужил незначительный конфликт между пострадавшими и обвиняемыми.

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Тимирязевский суд Москвы отправил под стражу двух мужчин, которые избили палкой детей и заставили их встать на колени на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал 36-летнему Далеру Бабаджанову и 59-летнему Александру Герасименко меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе, отметив, что обоим мужчинам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По данным следствия, обвиняемые применили к несовершеннолетним физическую силу и нанесли им удары палкой, а также под угрозой применения ножа заставили детей встать на колени в качестве извинения. Поводом послужил незначительный конфликт между пострадавшими и обвиняемыми. По данным столичной прокуратуры, арестованные вину в содеянном не признали.