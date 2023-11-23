23 ноября, 16:01

В Ингушетии возбудили дело на полицейских по делу о хранении наркотиков

Их заключили под стражу

ТАСС, 23 ноября. Полицейских в Ингушетии задержали по уголовному делу о превышении должностных полномочий и хранении наркотиков. Их подозревают в незаконном привлечении к уголовной ответственности местного жителя, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "г" и "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности), ч. 2 ст. 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в крупном размере)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, полицейские незаконно приобрели и хранили наркотическое средство, которое 27 июня поместили в салон автомобиля местного жителя вопреки его воле. Затем подозреваемые составили протокол осмотра места происшествия, в который внесли заведомо ложную информацию об обнаружении и изъятии наркотического средства в салоне транспортного средства. Позднее полицейские незаконно возбудили уголовное дело с избранием меры пресечения в отношении непричастного к данному происшествию местного жителя.

"В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед Магасским районным судом об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в управлении. 

Теги:
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