В Новороссийске 21 многоквартирный дом остался без тепла из-за аварии

По информации центра Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается дождь и снегопад

ТАСС, 23 ноября. В Краснодарском крае 21 многоквартирный дом остался без теплоснабжения в Новороссийске из-за аварии на сети, восстановить подачу тепла планируется до конца вечера, сообщается в Telegram-канале муниципального центра управления городской администрации.

"В связи с порывом тепловой сети в ТК (тепловой контур - прим. ТАСС) по улице Пионерская, 19, вследствие аварийного отключения электроэнергии с 17:00 приостановлено теплоснабжение многоквартирных домов по улицам Пионерская, Хворостянского, Южная. Ориентировочное время окончания работ - 21:00 23 ноября", - говорится в сообщении.

По информации центра Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается дождь и снегопад. Температура воздуха ночью может опуститься до минус 1, местами - до минус 7 градусов. На Черноморском побережье ночью ожидается от плюс 2 до плюс 7 градусов.