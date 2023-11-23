Суд решит вопрос о заочном аресте основателя сети ресторанов "Тануки" 30 ноября

Александра Орлова ранее объявили в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы 30 ноября рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте ресторатора и основателя сетей "Тануки" и "Ёрш" Александра Орлова, объявленного в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судебное заседание по заявленному ходатайству следствия назначено на 11:30 мск 30 ноября", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило Орлова в международный розыск по делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, следствие просит избрать ему меру пресечения в виде заочного ареста.

Дело расследует главное следственное управление ГУ МВД России по Москве. В уголовном деле в отношении Орлова речь идет о его фирме "Меркурий фитнес", которая находится в здании делового комплекса "Москва-Сити". Действия фитнес-центра нанесли арендодателю ущерб на сумму более 100 млн рублей, уточнили ранее ТАСС в правоохранительных органах. Орлов продал российскую часть своего холдинга Bulldozer Group инвесторам из Ближнего Востока, развивает зарубежные проекты, в том числе в США и ОАЭ, работает под брендом Alba Group над проектами ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани.