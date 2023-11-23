23 ноября, 16:35,
обновлено 23 ноября, 16:50

Суд решит вопрос о заочном аресте основателя сети ресторанов "Тануки" 30 ноября

Александр Орлов . Вячеслав Прокофьев/ TACC
Александр Орлов
© Вячеслав Прокофьев/ TACC

Александра Орлова ранее объявили в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы 30 ноября рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте ресторатора и основателя сетей "Тануки" и "Ёрш" Александра Орлова, объявленного в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Читайте также
Основателя сетей "Тануки" и "Ерш" объявили в розыскРестораны "Тануки" и "Ерш" продолжат работу в России

"Судебное заседание по заявленному ходатайству следствия назначено на 11:30 мск 30 ноября", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило Орлова в международный розыск по делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, следствие просит избрать ему меру пресечения в виде заочного ареста.

Дело расследует главное следственное управление ГУ МВД России по Москве. В уголовном деле в отношении Орлова речь идет о его фирме "Меркурий фитнес", которая находится в здании делового комплекса "Москва-Сити". Действия фитнес-центра нанесли арендодателю ущерб на сумму более 100 млн рублей, уточнили ранее ТАСС в правоохранительных органах. Орлов продал российскую часть своего холдинга Bulldozer Group инвесторам из Ближнего Востока, развивает зарубежные проекты, в том числе в США и ОАЭ, работает под брендом Alba Group над проектами ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация