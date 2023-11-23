23 ноября, 16:37,
обновлено 23 ноября, 16:52

МВД РФ объявило в розыск Михаила Светова

Михаил Джапаридзе/ ТАСС, архив
© Михаил Джапаридзе/ ТАСС, архив

В базе не указали, по какой статье ведут розыск

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Лидер организации "Гражданское общество", активист Либертарианской партии Михаил Светов (признан в России иноагентом), в отношении которого возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма, объявлен в розыск. Это следует из базы розыска МВД России.

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"Светов Михаил Владимирович разыскивается по статье УК", - сказано в базе розыска. Там не указано, по какой статье ведется розыск.

Следственный комитет в августе возбудил в отношении Светова уголовное дело по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, снованием для возбуждения дела стало публичное исполнение Световым песни, где в положительном ключе рассказывается о лидере ОУН-УПА (запрещена в РФ) Степане Бандере. Первоначально Светов выложил видеоролик с исполнением песни в чате либертарианцев в мессенджере Telegram. Позднее другие участники чата выложили ее в публичный доступ.

Светов был включен Минюстом РФ в перечень иноагентов в ноябре 2022 года. В настоящее время он находится за пределами России. 

Теги:
Россия
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