В Сочи женщину убили молотком на глазах у ребенка

Подозреваемый задержан

КРАСНОДАР, 23 ноября. /ТАСС/. Следователи задержали в Сочи мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей жены на глазах их сына. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"По версии следствия, ранним утром 23 ноября 2023 года подозреваемый прибыл к квартире по улице Альпийская, где проживала бывшая супруга и их <...> малолетний сын. Открыв имевшимся ключом дверь, мужчина вошел в квартиру, где принесенным с собой молотком нанес множественные удары по голове и телу женщины, а после причинил ножевые ранения. В результате причиненных травм потерпевшая скончалась на месте. В момент преступления в квартире находился малолетний сын подозреваемого, он не пострадал", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после произошедшего мужчина пытался покончить с собой, но не смог. В итоге его задержали, возбуждено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью (п."д" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следователи намерены ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения на время предварительного следствия, также мужчине назначат психолого-психиатрическую экспертизу.