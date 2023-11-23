Глава строительной фирмы в Тамбове подозревается в неуплате 280 млн рублей налогов

При обыске изъяли документы, необходимые при расследовании уголовного дела, а на имущество организации наложили арест

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Следственные органы в Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении генерального директора дорожно-строительной организации, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в размере 280 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"В период с января 2018 года по март 2020-го подозреваемый умышленно включил в декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организации заведомо ложные сведения, основанные на документах бухгалтерского учета о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с контрагентами, которые на самом деле носили фиктивный характер. Неправомерные действия фигуранта повлекли неуплату в бюджетную систему государства указанных налогов в размере около 280 млн рублей", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией). При обыске изъяли документы, необходимые при расследовании уголовного дела, а на имущество организации наложили арест.