23 ноября, 18:25

Пограничники пресекли попытку контрабанды более 8 кг янтаря из Калининградской области

Проводится проверка

КАЛИНИНГРАД, 23 ноября. /ТАСС/. Российские пограничники пресекли попытку нелегального вывоза более 8 кг янтаря и изделий из него из Калининградской области на территорию Евросоюза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ РФ по региону.

"Янтарь (сырец) и изделия из него были обнаружены при досмотре грузового транспортного средства в пункте пропуска Чернышевское [на границе РФ с Литвой]. Незаконный груз провозил россиянин, следуя на выезд из Российской Федерации. Всего было обнаружено более 8 кг янтаря-сырца и изделий из него в виде бус", - сказал представитель пресс-службы.

Весь янтарь изъят, по факту инцидента проводится проверка, добавил собеседник агентства.

На территории Калининградской области сконцентрировано до 90% мировых запасов янтаря. Янтарь относится к стратегически важным ресурсам и может вывозиться за рубеж только при наличии соответствующих документов. 

Теги:
РоссияКалининградская область
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