Медики рассказали о состоянии пострадавшего при атаке БПЛА под Белгородом

Главный врач Грайворонской ЦРБ Андрей Попов сообщил, что мужчина находится в состоянии средней степени тяжести

ТАСС, 23 ноября. Мужчина, пострадавший в результате атаки дрона-камикадзе в селе Козинка Грайворонского округа, находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы его жизни нет. Об этом сообщил оперштаб региона со ссылкой на главного врача Грайворонской ЦРБ Андрея Попова.

"В результате взрыва БПЛА мужчина [в возрасте] 40 лет получил минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, осколочное касательное ранение голени, а также множественные порезы в области головы. <…> Специалисты оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести", - сообщил Попов.

В настоящее время пострадавший находится в хирургическом отделении больницы, угрозы его жизни нет.

Село Козинка Грайворонского округа в четверг подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе со стороны Вооруженных сил Украины. Как ранее сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате взрыва также был поврежден один автомобиль.