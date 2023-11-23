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Военная операция на Украине

Зампред комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга пострадал на СВО

Иван Есипов находится в госпитале

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга Иван Есипов пострадал на СВО, он находится в госпитале. Об этом рассказал в прямом эфире интернет-издания "Фонтанка" председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

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"Он совсем недавно получил ранение. Сейчас восстанавливается у нас в Петербурге", - сказал Бельский.

Иван Есипов был мобилизован прошлой осенью, почти сразу после свадьбы. В зоне СВО чиновник находится в качестве гранатометчика и заместителя командира взвода.

По информации пресс-службы Смольного, ранее Есипов также проходил службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации в 2019-2020 годах в звании младшего сержанта, награжден знаком "За отличие" Западного военного округа. Добровольцем Иван решил стать после того, как узнал, что повестки получили многие его бывшие сослуживцы. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургВоенная операция на Украине
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