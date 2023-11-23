23 ноября, 18:41

В Подмосковье девочка умерла после получения ожогов из-за загоревшегося платья

Ребенок остался без присмотра взрослых, залез на стул, потянулся к шкафу над газовой плитой с работающей конфоркой, в результате чего над ним загорелось платье

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Четырехлетняя девочка умерла в Подмосковье после получения ожогов от загоревшегося над газовой плитой платья. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"По имеющейся информации, в дневное время 11 ноября 2023 года 4-летняя девочка, находясь вместе с мамой, малолетними братом и сестрой в квартире, расположенной в деревне Павлищево Можайского городского округа, получила термические ожоги. Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную помощь, сегодня скончалась", - сказали в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что, предварительно, девочка на непродолжительное время осталась без присмотра взрослых, самостоятельно залезла на стул, потянулась к шкафу над газовой плитой с работающей конфоркой, в результате чего на ней загорелось платье. "Можайская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту", - добавили в надзорном ведомстве. 

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