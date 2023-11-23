23 ноября, 19:14,
обновлено 23 ноября, 19:44

В Самаре произошел пожар на кровле двухэтажного нежилого дома

Погибших и пострадавших нет

ТАСС, 23 ноября. Кровля двухэтажного нежилого дома горит на площади 100 кв. м в Самаре. Пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре на улице Степана Разина, 140, поступило в 21:52 (20:52 мск). "На месте вызова горит кровля двухэтажного нежилого дома на площади 100 кв. м, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В тушении пожара задействованы 11 единиц техники и 43 человека личного состава.

Позже в МЧС сообщили о локализации возгорания. "В 22:59 (21:59 мск) пожар локализован, распространение огня в здании остановлено", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияСамарская область
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