В Самаре произошел пожар на кровле двухэтажного нежилого дома

Погибших и пострадавших нет

ТАСС, 23 ноября. Кровля двухэтажного нежилого дома горит на площади 100 кв. м в Самаре. Пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре на улице Степана Разина, 140, поступило в 21:52 (20:52 мск). "На месте вызова горит кровля двухэтажного нежилого дома на площади 100 кв. м, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В тушении пожара задействованы 11 единиц техники и 43 человека личного состава.

Позже в МЧС сообщили о локализации возгорания. "В 22:59 (21:59 мск) пожар локализован, распространение огня в здании остановлено", - говорится в сообщении.