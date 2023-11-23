Прокуратура проверит публикации Шарлота по статье о возбуждении ненависти

Санкция предусматривает штраф до 20 тыс. рублей или административный арест до 15 суток

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. /ТАСС/. Прокуратура Санкт-Петербурга проверит публикации певца Эдуарда Шарлота в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) по административной статье о возбуждении ненависти либо вражды. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Прокуратуре Санкт-Петербурга поручено проверить публикации певца Эдуарда Валерьевича Шарлота на наличие признаков правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1. КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), и при наличии оснований привлечь его к ответственности", - сказал собеседник агентства. Санкция статьи предусматривает штраф до 20 тыс. рублей или административный арест до 15 суток.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее обращался в прокуратуру с просьбой провести соответствующую проверку. Общественник отмечал, что певец "выпускает странные ролики, творит глупые вещи наподобие сжигания российского паспорта". Также, по его словам, Шарлот в публикациях критикует россиян, унижает честь президента РФ.

22 ноября Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил Шарлоту 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство, свою вину он признал. Ранее в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщали, что сотрудники полиции задержали в аэропорту Санкт-Петербурга 25-летнего пассажира. Его обвинили в дискредитации Вооруженных сил РФ и мелком хулиганстве.

Официальным комментарием прокуратуры ТАСС пока не располагает.