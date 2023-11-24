23 ноября, 23:09

На юге Сахалина из-за аварии частично нарушилось энергоснабжение

Речь идет о селах Ясноморское и Заветы Ильича

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Авария на сетях в пятницу частично нарушила энергоснабжение двух сел в Невельском районе на юге Сахалина. Об этом сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.

"В результате аварийного отключения до его устранения без электроэнергии будут оставаться села Ясноморское и Заветы Ильича", - рассказали в администрации.

Села Ясноморское и Заветы Ильича расположены на южном берегу острова Сахалин к северу от районного центра - города Невельска. В них проживает около 100 человек. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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