На Камчатке возбудили уголовное дело на предпринимателя, похитившего более 18 млн рублей

Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Руководитель коммерческой организации в Петропавловске-Камчатском, предоставляющей услуги в сфере ЖКХ, похитил свыше 18 млн рублей. Об этом сообщает УМВД России по Камчатскому краю.

"Следственной частью следственного управления УМВД России по Камчатскому краю в отношении жителя Петропавловска-Камчатского возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). <...> Установлено, что 45-летний мужчина, будучи руководителем коммерческой организации по осуществлению деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, противоправным способом похитил со счетов компании более 18 млн рублей", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что мужчина назначил двух управляющих, которые открыли банковские счета для получения денег, перечисляемых клиентами в счет оплаты коммунальных услуг. Кроме того, управляющие оформили банковские карты и передали их руководителю компании. Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ по региону. В ходе обысков были изъяты деньги, мобильные телефоны и документация.

Предпринимателю избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.