24 ноября, 00:23

На Камчатке объявили лавинную опасность

Предупреждение будет действовать до 27 ноября

ТАСС, 24 ноября. Специалисты Камчатского регионального противолавинного центра объявили предупреждение о повышенной опасности схода лавин в нескольких муниципалитетах региона с 25 по 27 ноября включительно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Камчатки.

"В период с 25 по 27 ноября включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Елизовского муниципального района (особенно бассейна реки Паратунка), Усть-Большерецкого, Быстринского, Соболевского, Мильковского и Усть-Камчатского муниципальных районов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. Кроме того, лавинная опасность объявлена на территориях Кроноцкого заповедника и Ключевской группы вулканов", - говорится в сообщении.

Управление рекомендует руководителям организаций, ведущих работы в горах, и туристам принять повышенные меры безопасности и воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни. Родителям настоятельно рекомендуется следить за местонахождением своих детей, а также рассказать им об опасности игр у подножия сопок. 

Теги:
РоссияКамчатский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация