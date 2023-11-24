На Камчатке объявили лавинную опасность

Предупреждение будет действовать до 27 ноября

ТАСС, 24 ноября. Специалисты Камчатского регионального противолавинного центра объявили предупреждение о повышенной опасности схода лавин в нескольких муниципалитетах региона с 25 по 27 ноября включительно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Камчатки.

"В период с 25 по 27 ноября включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Елизовского муниципального района (особенно бассейна реки Паратунка), Усть-Большерецкого, Быстринского, Соболевского, Мильковского и Усть-Камчатского муниципальных районов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. Кроме того, лавинная опасность объявлена на территориях Кроноцкого заповедника и Ключевской группы вулканов", - говорится в сообщении.

Управление рекомендует руководителям организаций, ведущих работы в горах, и туристам принять повышенные меры безопасности и воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни. Родителям настоятельно рекомендуется следить за местонахождением своих детей, а также рассказать им об опасности игр у подножия сопок.