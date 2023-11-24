24 ноября, 01:33

Два микрорайона Южно-Сахалинска останутся без отопления

На трубопроводе запланировали проведение ремонтных работ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Ремонтные бригады поочередно отключат отопление в двух микрорайонах Южно-Сахалинска из-за повреждений на трубопроводе. С пятницы температура воздуха в областной столице стала минусовой, сообщили журналистам в пресс-службе Сахалинской коммунальной компании (СКК).

"Аварийно-восстановительные работы на сетях повлекут за собой ограничение теплоснабжения двух микрорайонов Южно-Сахалинска", - рассказали в компании.

По информации СКК, повреждения на трубопроводе необходимо устранить оперативно, иначе они могут приобрести более масштабный характер. В связи с аварией без отопления в субботу останутся жители микрорайона №14, в котором проживают около 10 тыс. человек и имеются крупные торговые центры, два детских сада. В понедельник по той же причине придется отключить отопление в микрорайоне №12, на территории которого проживает примерно такое же количество человек, располагаются два детских сада и школа. Помимо этого, для проведения аварийно-восстановительных работ в выходные дни будет полностью перекрыта для движения транспорта улица Емельянова - одна из центральных улиц города.

В пятницу в Сахалинскую область пришел циклон, который принес на север Сахалина метель и штормовой ветер. В Южно-Сахалинске снег еще не лежит, но с этого дня наступило резкое похолодание. Температура воздуха с плюсовых отметок опустилась до минус 2 градусов в дневное время, ночью столбик термометра упадет до отметки минус 10 градусов. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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