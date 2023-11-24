Житель Приморья пытался вывезти части краснокнижных животных общей стоимостью 5 млн рублей

На него завели уголовное дело за незаконную добычу и контрабанду

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Житель Приморского края пытался вывезти из РФ мускусные железы кабарги, рога сайгака и пузыри с медвежьей желчью на 5 млн рублей, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

"Завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте и контрабанде дериватов краснокнижных животных общей стоимостью порядка 5 млн рублей, в совершении которых обвиняется 56-летний местный житель. Он был задержан в зоне таможенного контроля, когда на грузовой машине пытался переместить через границу за рубеж 27 полимерных свертков, в которых находилось 115 мускусных желез кабарги, три пузыря с медвежьей желчью и 12 рогов сайгака", - говорится в сообщении.

Уточняется, что преступная деятельность была пресечена сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Установлено, что мужчина работал водителем на международных перевозках. Дериваты краснокнижных животных он должен был отвезти в одну из стран Азиатско-Тихоокеанского региона по договоренности с неустановленным иностранцем, который обещал ему за такую услугу 60 тыс. рублей.

Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 258.1 (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных) и частью 2 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных диких животных). Они направлены в суд.