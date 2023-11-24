Двух жителей Хабаровского края приговорили к колонии за незаконный оборот икры и осетра

С каждого осужденного также взыскали по 1 млн рублей

ХАБАРОВСК, 24 ноября. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае приговорил двух местных жителей за нелегальный оборот краснокнижного осетра и черной икры к двум годам колонии общего режима и пяти годам условно с испытательным сроком два года. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по региону.

"Фигуранты признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, совершенные организованной группой лиц). Судом назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и пять лет условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.

Осужденные перевозили и хранили икру и рыбу осетровых видов, стоимость продукции превысила 3 млн рублей. Также взыскан ущерб в размере 1 млн рублей с каждого с конфискацией транспортного средства, использовавшегося для перевозки.