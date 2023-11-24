На юго-востоке Москвы произошел пожар на электроподстанции

Площадь возгорания составила 200 кв. м

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. На электроподстанции "Чагино" на юго-востоке Москвы горит трансформатор, площадь возгорания составила 200 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"На Чагинской улице в районе дома №2, строение 2, на территории электроподстанции "Чагино" произошло возгорание трансформатора на площади 200 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия наблюдается густой дым. Причины возгорания устанавливают и принимают меры к его ликвидации. Пострадавших нет.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России отметили, что возгорание трансформатора не влияет на подачу электричества потребителям.

В ведомстве добавили, что пожарно-спасательные подразделения проводят работы по тушению пожара. В его ликвидации задействованы 70 человек и 20 единиц техники.

Позже в пресс-службе столичного ГУ МЧС России сообщили о локализации пожара.

"Огнеборцы локализовали пожар, возгорание в трансформаторе не повлияло на функционирование систем энергоснабжения города", - сказали в пресс-службе.