24 ноября, 02:49,
обновлено 24 ноября, 04:03

На юго-востоке Москвы произошел пожар на электроподстанции

Юрий Смитюк/ ТАСС, архив
© Юрий Смитюк/ ТАСС, архив

Площадь возгорания составила 200 кв. м

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. На электроподстанции "Чагино" на юго-востоке Москвы горит трансформатор, площадь возгорания составила 200 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"На Чагинской улице в районе дома №2, строение 2, на территории электроподстанции "Чагино" произошло возгорание трансформатора на площади 200 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия наблюдается густой дым. Причины возгорания устанавливают и принимают меры к его ликвидации. Пострадавших нет.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России отметили, что возгорание трансформатора не влияет на подачу электричества потребителям.

В ведомстве добавили, что пожарно-спасательные подразделения проводят работы по тушению пожара. В его ликвидации задействованы 70 человек и 20 единиц техники. 

Позже в пресс-службе столичного ГУ МЧС России сообщили о локализации пожара.

"Огнеборцы локализовали пожар, возгорание в трансформаторе не повлияло на функционирование систем энергоснабжения города", - сказали в пресс-службе. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
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