24 ноября, 03:21

В Красноярском крае полностью восстановили нарушенное из-за урагана электроснабжение

КРАСНОЯРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Аварийно-восстановительные работы после воскресного урагана в Красноярском крае завершены, электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах региона. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по краю.

"Завершены все аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий прохождения опасных метеоявлений на территории края. Электроснабжение в ранее отключенных <…> населенных пунктах восстановлено", - говорится в сообщении.

На утро четверга электроснабжение было отключено в пяти населенных пунктах в Ужурском районе. Всего в зону отключения попадали 274 населенных пункта в 27 муниципалитетах края. Также в 10 муниципалитетах были зафиксированы срывы кровель и падения деревьев. Погибших и пострадавших на территории края не было.

На этой неделе в центральные и южные районы края, где и прошел ураган, пришло похолодание до минус 20 градусов.

Из-за порывистого ветра, достигавшего 35 м/с, 19 ноября в регионах Сибири произошли массовые отключения энергоснабжения. Ранее в Минэнерго сообщали, что под отключение попали свыше 225 тыс. человек. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
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