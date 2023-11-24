24 ноября, 03:32

В Новосибирске возбудили дело из-за хищения почти 9 млн рублей при строительстве ливневки

Контракт на выполнение работ был заключен с муниципальным предприятием "Метро МиР"

НОВОСИБИРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту хищения почти 9 млн рублей бюджетных средств при строительстве ливневой канализации у детского сада в Новосибирске. Контракт на строительство был заключен с муниципальным предприятием "Метро МиР", однако к выполнению работ сотрудники не приступили, сообщает областная прокуратура.

Читайте также
В Новосибирске задержали главу МУП "Метро МиР"Главу новосибирского "Метро МиРа" заключили под стражу по делу о превышении полномочийВ Новосибирске в муниципальном предприятии "Метро МиР" прошли обыски

"В порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокуратура города направила материалы проверки в органы следствия, по результатам рассмотрения которых следователем СЧ СУ УМВД России по городу Новосибирску возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ущерб от совершенного преступления составил почти 9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе выполнения контракта сотрудники "Метро МиР" фактически к выполнению работ не приступили. "В результате действий неустановленных лиц из числа сотрудников МП "Метро МиР" на прилегающем к детскому саду асфальтовом покрытии образовались провалы", - добавили в ведомстве. 

Ранее в отношении главы "МетроМиР" Александра Мысика было возбуждено три уголовных дела, связанных со строительством объектов новой ледовой арены в Новосибирске с общим ущербом более 570 млн рублей, а также уголовное дело по факту нецелевого использования средств при строительстве многоквартирного жилого дома. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация