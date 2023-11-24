В Новосибирске возбудили дело из-за хищения почти 9 млн рублей при строительстве ливневки

Контракт на выполнение работ был заключен с муниципальным предприятием "Метро МиР"

НОВОСИБИРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту хищения почти 9 млн рублей бюджетных средств при строительстве ливневой канализации у детского сада в Новосибирске. Контракт на строительство был заключен с муниципальным предприятием "Метро МиР", однако к выполнению работ сотрудники не приступили, сообщает областная прокуратура.

"В порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокуратура города направила материалы проверки в органы следствия, по результатам рассмотрения которых следователем СЧ СУ УМВД России по городу Новосибирску возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ущерб от совершенного преступления составил почти 9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе выполнения контракта сотрудники "Метро МиР" фактически к выполнению работ не приступили. "В результате действий неустановленных лиц из числа сотрудников МП "Метро МиР" на прилегающем к детскому саду асфальтовом покрытии образовались провалы", - добавили в ведомстве.

Ранее в отношении главы "МетроМиР" Александра Мысика было возбуждено три уголовных дела, связанных со строительством объектов новой ледовой арены в Новосибирске с общим ущербом более 570 млн рублей, а также уголовное дело по факту нецелевого использования средств при строительстве многоквартирного жилого дома.