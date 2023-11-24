В Минобороны РФ сообщили об уничтожении 16 украинских БПЛА

Как отметили в ведомстве, 13 из них сбили над Крымом и 3 - над Волгоградской областью

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила ночью 13 украинских БПЛА над Крымом, еще 3 - над Волгоградской областью.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 БПЛА, из которых 13 - над Крымским полуостровом и 3 - над территорией Волгоградской области", - сообщили в ведомстве.