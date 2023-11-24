24 ноября, 04:11
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении 16 украинских БПЛА

Виталий Невар/ ТАСС
© Виталий Невар/ ТАСС

Как отметили в ведомстве, 13 из них сбили над Крымом и 3 - над Волгоградской областью

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила ночью 13 украинских БПЛА над Крымом, еще 3 - над Волгоградской областью.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 БПЛА, из которых 13 - над Крымским полуостровом и 3 - над территорией Волгоградской области", - сообщили в ведомстве. 

Теги:
УкраинаРоссияВологодская областьКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация