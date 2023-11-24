Под Брянском при пожаре в частном жилом доме погибли женщина и ребенок

ЧП произошло в селе Глинищево

БРЯНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Два человека - женщина и двухлетний ребенок - погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Глинищево под Брянском. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

"В результате пожара в селе Глинищево Брянского района погибли женщина и ребенок. 24 ноября в 00:55 [мск] <...> поступило сообщение о пожаре по адресу: Брянский район, село Глинищево, Шоссейный переулок. <…> По прибытии установлено, что частный жилой дом горит по всей площади", - говорится в сообщении.

Уточняется, что погибшие 1990 и 2021 годов рождения. Причина пожара устанавливается.