В Югре арестовали гендиректора компании по делу о незаконной миграции

По данным полиции, фигурант обеспечил фиктивную регистрацию по одному адресу в Нижневартовске не менее 28 иностранцам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор одной из компаний Ханты-Мансийского автономного округа стал фигурантом дела о незаконной миграции как минимум 28 иностранцев, его арестовали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"В Нижневартовске в Югре задержан 57-летний генеральный директор одной из организаций, подозреваемый в организации незаконной миграции. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. На период следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с января 2021 по конец 2022 года подозреваемый и еще один неустановленный гражданин обеспечили нелегальное пребывание на территории Нижневартовска не менее 28 иностранцев путем их фиктивной регистрации по одному адресу. Также они предоставили ложные сведения о заключении с иностранцами трудовых договоров. За свои услуги они получали от иностранцев денежное вознаграждение.