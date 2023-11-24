В Томске двух человек осудили за контрабанду леса на 30 млн рублей

Каждого из фигурантов приговорили к условному сроку и оштрафовали на 200 тыс. рублей

ТАСС, 24 ноября. Кировский районный суд Томска приговорил двух жителей Томской и Новосибирской областей к условным срокам за контрабанду лесоматериалов на сумму более 30 млн рублей, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"С учетом роли каждого подсудимого в криминальной схеме, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств и признания вины в совершенном деянии суд назначил одному наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, другому - трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - сообщили в надзорном ведомстве.

Приговор вынесли в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере). Также каждому из осужденных назначили штраф в размере 200 тыс. рублей.

Как сообщала ранее служба Кемеровской таможни по Томской области, из региона незаконно экспортировали 5 тыс. куб. м леса. В 2019-2020 годах новосибирская фирма выкупила лесоматериалы у местных производителей и предоставила таможенникам недостоверные сведения. За границу товар вывозился по железной дороге в страны Центральной Азии.