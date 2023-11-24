24 ноября, 06:33
Военная операция на Украине

В ДНР обнаружили тайник диверсантов, замаскированный под газовый баллон

© УФСБ России по ДНР

В нем находились два ручных гранатомета РГД-18, две гранаты Ф-1 и два запала

ДОНЕЦК, 24 ноября. /ТАСС/. Спецслужбы Донецкой Народной Республики обнаружили на юге региона тайник с вооружением, замаскированный под газовый баллон. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

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"В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Восточного военного округа в населенном пункте Ялта (Першотравневый район) выявлен тайник с оружием и боеприпасами, замаскированный под газовый баллон, планируемый к транспортировке в другие регионы РФ для совершения диверсионно-террористических актов", - сообщили в УФСБ.

В тайнике находились два ручных гранатомета РГД-18, две гранаты Ф-1 и два запала.

В настоящее время силовики проводят проверочные мероприятия, по результатам которых произошедшему будет дана процессуальная оценка. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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