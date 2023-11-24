24 ноября, 06:10

На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,4

По словам сейсмологов, подземные толчки силой два-три балла ощутили жители села Онор в Смирныховском районе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Сейсмологи в пятницу в 15:28 (07:28 мск) зарегистрировали в центральной части Сахалина землетрясение магнитудой 3,4, сообщила ТАСС начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

"Эпицентр располагался в 11 км восточнее села Пильво [Смирныховский район] на глубине 3 км", - рассказала собеседница агентства.

По информации сейсмологов, подземные толчки силой два-три балла ощутили жители села Онор в Смирныховском районе. При такой балльности люди ощущают легкие колебания, раскачиваются висячие предметы. 

Теги:
РоссияСахалинская область
© Информационное агентство ТАСС
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