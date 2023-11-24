24 ноября, 06:22

В Калмыкии после ДТП с погибшим и пятью пострадавшими возбудили уголовное дело

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель Lada Priora выехал на полосу встречного движения

ЭЛИСТА, 24 ноября. /ТАСС/. Следователи полиции возбудили в Калмыкии уголовное дело по факту столкновения двух легковых автомобилей на 270-м км автодороги Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь, в котором погиб человек и еще пятеро пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД России по республике.

На трассе столкнулись Lada Priora под управлением 33-летней жительницы Калмыкии и Nissan X-Trail под управлением 62-летнего жителя Дагестана. Пассажир Lada умер от полученных травм, в больницу госпитализировали водителя и двух пассажиров Lada, а также двух пассажиров Nissan.

"Предварительная причина ДТП - выезд Lada на полосу встречного движения. МО МВД России "Яшкульский" возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ", - сказали в пресс-службе. 

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РоссияКалмыкия
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