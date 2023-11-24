24 ноября, 06:25

В Краснодарском крае из-за дождя подтопило почти 70 домовладений

Как уточнили в оперштабе региона, проводятся работы по откачке воды

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Около 70 домовладений подтопило в Славянске-на-Кубани в результате сильного дождя, власти развернули пункт временного размещения, куда эвакуировали людей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"Из-за сильных дождей в Славянске-на-Кубани подтопило 74 придомовые территории, в том числе в 68 домов зашла вода. В ПВР в гостинице "Уют" эвакуировали три человека", - говорится в сообщении.

Проводятся работы по откачке воды.

Накануне сообщалось, что в регионе из-за дождей подтопило 91 придомовую территорию, из них в семь домовладений зашла вода. В крае действует штормовое предупреждение о непогоде до 27 ноября. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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