24 ноября, 06:28

В Казани троих учеников гимназии госпитализировали с признаками отравления

Прокуратура проводит проверку

КАЗАНЬ, 24 ноября. /ТАСС/. В Казани троих учеников гимназии №28 госпитализировали в инфекционную больницу, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Татарстана.

"За медицинской помощью в Республиканскую клиническую инфекционную больницу имени профессора А.Ф. Агафонова обратилось 8 учеников 28-й гимназии Казани. Госпитализировано трое детей. Пациентов в тяжелом состоянии нет, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Минздрав Татарстана держит ситуацию под контролем", - говорится в сообщении.

23 ноября пресс-служба мэрии Казани в своем Telegram-канале сообщила, что 23 ноября около 14:30 к учителям и школьной медсестре гимназии №28 стали обращаться дети вторых - третьих классов. По словам детей, они чувствовали недомогание: тошноту, боли в животе. Детей отправили домой с родителями. Позже один ребенок почувствовал недомогание, ему вызвали скорую, сообщала мэрия.

В пресс-службе прокуратуры Татарстана сообщили, что ведомство проводит проверку. "Надзорное ведомство с участием профильных специалистов выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также проверит соблюдение санитарных норм в образовательном учреждении", - говорится в сообщении. 

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