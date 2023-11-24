В Красноярском крае экс-начальник отдела Минздрава заплатит 14,5 млн за порчу лекарств

На складе испортилось 4 285 флаконов с лекарством от онкологии для льготников

КРАСНОЯРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Суд обязал экс-главу отдела Министерства здравоохранения Красноярского края выплатить 14,5 млн рублей за испорченные по ее вине лекарства для лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"На складе испортилось 4 285 флаконов с лекарством от онкологии для льготников: прокуратура в суде взыскала более 14,5 млн рублей ущерба с бывшего на момент суда начальника отдела регионального Минздрава", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в 2018 году Минздрав Красноярского края сформировал потребность в лекарстве "Митомицин" для лечения онкологических заболеваний. "На следующий год планировалось закупить 2,3 тыс. упаковок. Вот только фактически для медицинских учреждений края требовалось лишь 748 упаковок. Ошибку допустила бывшая начальница отдела организации лекарственного обеспечения в министерстве. Она не учла историю и объемы отпуска препарата в предыдущие годы. <...> Из-за снижения объемов финансирования фактически приобретено 1 725 упаковок почти за 30 млн рублей. В цене учтена скидка за покупку препарата с меньшим сроком годности - от 11 до 13 месяцев вместо общего срока действия лекарства в 4 года. В итоге большая часть лекарств испортилась", - пояснили в надзорном ведомстве.

В марте 2020 года была проведена инвентаризация и выявлено 857 упаковок невостребованного лекарства. Ущерб краевому бюджету превысил 14,5 млн рублей. "В отношении бывшей сотрудницы Минздрава прокуратура инициировала возбуждение и расследование уголовного дела о халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). Из-за истечения сроков давности оно прекращено в суде с согласия самой женщины. Но материальные убытки регионального бюджета женщине придется возместить", - отметили в прокуратуре.